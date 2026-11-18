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Во время телефонного разговора с Владимиром Путиным 7 декабря 2021 года экс-президент США Джо Байден пытался отговорить российского лидера от конфликта с Украиной. Однако ответ Путина вызвал у американского политика раздражение. Подробности беседы Байден привел в мемуарах "Обещай мне, Америка".

Бывший глава Белого дома вспомнил, что прямо предупредил Путина о серьезных экономических последствиях для России в случае начала боевых действий. Кроме того, он пообещал, что Вашингтон окажет Украине военную помощь.

Российский лидер отреагировал на эти заявления сдержанно: пожал плечами и "заявил о своей непричастности". Байден признался, что такая реакция его разозлила. При этом он счел ответ Путина "совершенно неубедительным".

Отдельно Байден обратился к причинам ухудшения отношений между Россией и США. Одним из факторов напряженности он назвал расширение НАТО на восток, а также обещание принять Украину в состав Альянса.

В то же время бывший американский лидер считает, что в 2000-х годах у Москвы и Вашингтона были возможности выстроить более теплые отношения. По его оценке, в тот период Россия демонстрировала готовность к сближению с США.

Также в мемуарах Байден признал, что Россия является слишком важной страной, чтобы ее игнорировать. Решение об исключении РФ из G8 сильно осложнило контакты Москвы и Вашингтона.