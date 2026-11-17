Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новая модель плацкартного вагона с индивидуальными местами-капсулами появится в России в 2029–2030 годах. В зависимости от внутренней планировки в нем предусмотрят от 54 до 60 спальных мест. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников.

По его словам, разработчики остановились на шахматном расположении спальных мест. Каждое из них оборудуют отдельной шторкой и регулируемым воздуховодом, чтобы пассажиры могли настраивать под себя пространство во время поездки.

Новая модель будет выполнена в габарите Т – такие вагоны длиннее и шире стандартных. Сейчас РЖД сосредоточены на разработке двухэтажных составов и других вагонов увеличенного размера, поэтому работу над капсульным плацкартом ведут в соответствии с установленной очередностью.

Сначала компания планирует представить плацкартный вагон, вагон СВ и вагон-ресторан в габарите Т. После этого разработчики займутся новой моделью некупейного вагона с местами-капсулами.

Ранее РЖД сообщили о проработке вопроса запуска четвертой пары "Ласточек" между Москвой и Минском. Инициативу обсуждают профильные министерства двух стран и руководство железнодорожных компаний, решение могут принять в ближайшее время. Скоростное сообщение между столицами действует с апреля 2021 года, сейчас на маршруте курсируют три пары поездов.