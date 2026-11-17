Фото: 123RF.com/wirestock

Швеция дополнительно направляет около 720 миллионов шведских крон (71 миллион долларов) в многосторонние фонды и на инициативы для поддержки обороны Украины. Об этом сообщило министерство обороны страны.

Уточняется, что финансовая помощь предназначена для поставок средств противовоздушной обороны и дальнего действия. Часть суммы распределена по конкретным механизмам.

По инициативе PURL предусмотрена закупка оружия США – на это Швецией заложено порядка 20 миллионов долларов. Чешская инициатива касается поставки боеприпасов – ее доля составляет около 18 миллионов долларов из общей суммы.

Также средства для военной поддержки Киева предусматриваются и в проекте оборонного бюджета США на 2027 финансовый год. 750 миллионов долларов могут быть направлены по линии Пентагона, а еще 129 миллионов Украина может получить от Госдепартамента на помощь в сфере безопасности.

