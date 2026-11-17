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Суд в Ярославле оштрафовал владельца сети книжных магазинов "Читай-город" ООО "Грамота" на 50 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщила пресс-служба судов Ярославской области в своем канале в мессенджере MAX.

Установлено, что до июля в магазине "Читай-город" на улице Первомайской в Ярославле хранилась и распространялась литература, изданная американской организацией "Миссия Евразия", которая внесена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Ранее в Ярославле составили протокол по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) в отношении ООО "Грамота". Суд рассмотрит дело по существу 3 декабря.

До этого на связанные с "Читай-городом" юридические лица также составили ряд протоколов, которые переданы в суды Читы, Ижевска, Нальчика и Рязани. При этом в Чите инстанция оштрафовала ООО "Грамота" на 800 тысяч рублей из-за продажи книг писателя из Швеции Фредрика Бакмана.