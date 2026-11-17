17 ноября, 17:56Происшествия
Мирошник заявил, что Киев атаковал Алешки почти 1,1 тысячи раз за неделю
Фото: ТАСС/Павел Селезнев
Вооруженные силы Украины на прошлой неделе почти 1,1 тысячи раз ударили по территории Алешек в Херсонской области. Об этом заявил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По его словам, противник нанес по городу 611 ударов ствольной и минометной артиллерии, а также 461 раз атаковал беспилотниками. В результате этого мирный житель погиб, еще 10 человек получили ранения.
Режим прекращения огня в Алешках действовал с 27 октября до вечера 1 ноября. Гуманитарная миссия прошла успешно, нарушений не было.
Первая леди США Мелания Трамп положительно высказалась об итогах гуманитарной операции. Она поблагодарила Россию и Украину за взаимодействие, благодаря которому в город доставили необходимую помощь. Также удалось эвакуировать около 800 человек.
Владимир Путин, в свою очередь, попросил спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера передать благодарность первой леди Штатов за участие в решении гуманитарного вопроса вокруг Алешек.