Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Вооруженные силы Украины на прошлой неделе почти 1,1 тысячи раз ударили по территории Алешек в Херсонской области. Об этом заявил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, противник нанес по городу 611 ударов ствольной и минометной артиллерии, а также 461 раз атаковал беспилотниками. В результате этого мирный житель погиб, еще 10 человек получили ранения.

Режим прекращения огня в Алешках действовал с 27 октября до вечера 1 ноября. Гуманитарная миссия прошла успешно, нарушений не было.

Первая леди США Мелания Трамп положительно высказалась об итогах гуманитарной операции. Она поблагодарила Россию и Украину за взаимодействие, благодаря которому в город доставили необходимую помощь. Также удалось эвакуировать около 800 человек.

Владимир Путин, в свою очередь, попросил спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера передать благодарность первой леди Штатов за участие в решении гуманитарного вопроса вокруг Алешек.