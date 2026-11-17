Фото: кадр из фильма "Дедмобиль"; режиссер – Владимир Котт; производство – Инфинити контент

Комедия "Дедмобиль" с актером театра и кино Юрием Стояновым выйдет на экраны российских кинотеатров 19 ноября. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу проекта.

В центре сюжета фильма – автомобиль с искусственным интеллектом, который не хочет отправляться на списание после решения разработчиков свернуть проект. Машина сбегает и находит союзника – водителя Валеру в исполнении Стоянова.

Мужчина соглашается выдавать себя за шофера такси и помогать ему зарабатывать хорошие оценки пассажиров. Взамен все деньги от поездок достаются Валере: они необходимы, чтобы оплатить дорогую операцию его собаке по кличке Линкольн.

Стоянов подчеркнул, что, несмотря на технологическое превосходство автомобиля, именно человечность его персонажа в конечном счете оказывается важнее. Актер отметил что, Валера становится заложником прогресса, но чувства помогают ему оказаться сильнее машины.

По словам режиссера Владимира Котта, автомобиль в комедии получился не просто умным, но и очень эмоциональным.

"Например, когда она грустит, брызгает омывайкой – плачет, включает двигатель на высоких оборотах – орет", – добавил Котт.

Продюсер Георгий Малков считает, что картина напоминает о границах технологического прогресса – хотя инновации делают повседневную жизнь удобнее, они не способны заменить человеческие чувства.

Ранее стало известно, что остросюжетный триллер "Вершина" режиссера Юрия Быкова выйдет в российский прокат 3 декабря. Главную роль в картине исполнил Артем Быстров, также в ней снялись Александр Робак, Андрей Смоляков, Мария Денисова и Анна Банщикова.

Сюжет рассказывает о группе из 10 альпинистов, которым предстоит подняться на гору высотой 5,2 тысячи метров, преодолевая метели, лавины и внутренние конфликты.