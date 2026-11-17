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Российская теннисистка Мирра Андреева после победы в финале Итогового турнира WTA достойно себя повела, с уважением отозвавшись о своей сопернице, украинке Элине Свитолиной. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделала олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Светлана Журова.

Она призналась, что с удовольствием смотрела матч. Журова особо подчеркнула, что Андреева поблагодарила Свитолину за борьбу и отметила, что сопернице было непросто, ведь у нее не так давно родилась дочь.

"Мирра – молодец, что повела себя как настоящий спортсмен", – сказала Журова.

По мнению депутата, Андреева не позволила политическим разногласиям повлиять на отношение к украинской сопернице. Также она выразила сожаление, что Свитолина не ответила взаимностью.

Журова напомнила: украинские спортсменки сейчас придерживаются определенной позиции, и Свитолина не фотографируется с российскими соперницами ввиду этого обстоятельства. При этом, считает Журова, украинка могла бы сказать несколько слов о своей сопернице и том, как складывался матч.

"Мирра же показала, что спорт должен оставаться вне политики", – подчеркнула депутат.

По словам Журовой, то, что соперница Андреевой представляет Украину, для теннисистки ничего не меняет. Депутат сравнила Андрееву с бывшей первой ракеткой мира Марией Шараповой и высоко оценила не только спортивные, но и человеческие качества россиянки.

Андрееву она назвала красивой, умной, талантливой и физически одаренной, а также выразила уверенность в том, что у теннисистки блестящее будущее. Кроме того, по мнению Журовой, Андреева достойна уважения и по чисто человеческим качествам: россиянка показала пример отношения к сопернику искренне, без наигранности.

"Именно для этого и существует спорт – чтобы объединять людей, а не разделять их", – заключила Журова.

В финальном поединке Итогового турнира WTA, который прошел 16 ноября, Андреева оказалась сильнее украинки Свитолиной, победив в двух партиях – 7:5, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. По его итогам на счету Андреевой два эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 16.

В ходе группового этапа Андреева одержала три победы: над Свитолиной (6:4, 6:0), Ариной Соболенко (6:4, 6:0) и Дианой Шнайдер (6:2, 6:1). В полуфинале спортсменка оказалась сильнее Джессики Пегулы – 6:3, 6:4.

Титул теннисистка завоевала в 19 лет, став самой молодой чемпионкой турнира после Марии Шараповой, которая выиграла его в 2004 году в 17 лет. Кроме того, Андреева – первая представительница России, взявшая этот трофей за последние 22 года.

