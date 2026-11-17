Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителю Калининграда вернули паспорт, который аннулировали из-за ошибочной записи о его смерти. Документ восстановили в день обращения мужчины, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Ранее СМИ писали, что 28-летний калининградец, страдающий онкологическим заболеванием, не мог получить медицинскую помощь, поскольку по документам числился умершим. Предполагалось, что его перепутали с однофамильцем из Волгоградской области.

По информации собеседника агентства, паспорт мужчины был недействителен с сентября по ноябрь 2026 года. При этом в оперативных службах заявили, что версия с однофамильцем не подтвердилась. Там отметили, что калининградец более 10 раз менял паспорт, а также имя и фамилию. Сейчас обстоятельства произошедшего проверяют.

В Минздраве Калининградской области, в свою очередь, сообщили, что за последние полгода мужчина не обращался за медицинской помощью, в том числе по поводу онкологического заболевания, и не состоит на соответствующем учете. В ведомстве подчеркнули, что при необходимости ему предоставят медицинскую помощь в полном объеме.

Ранее жительница Астраханской области при оформлении пенсии узнала, что числится умершей с 2020 года. Ошибочная запись в ЗАГСе Нижегородской области была сделана на основании медицинского свидетельства о смерти другой женщины.

В марте 2026 года пострадавшая обратилась в прокуратуру. В ходе проверки и судебного заседания, прошедшего по видеосвязи, подтвердилось, что она никогда не проживала в Нижегородской области. Суд удовлетворил иск.