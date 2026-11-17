Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Российские железные дороги (РЖД) обсуждают с белорусскими коллегами запуск четвертой пары поездов "Ласточка" на маршруте Москва – Минск. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель генерального директора компании Иван Колесников.

По его словам, решение по этому вопросу могут принять в ближайшее время. Инициатива находится на стадии проработки и обсуждается профильными министерствами двух стран, а также руководством РЖД и Белорусской железной дороги.

Скоростное сообщение между Москвой и Минском запустили в апреле 2021 года. Сейчас между столицами курсируют три пары "Ласточек".

Ранее РЖД сообщили о проработке проекта туристического поезда между Россией и Китаем под рабочим названием "Великий чайный путь". Первый рейс может состояться в 2027 году, а к весне того же года компания рассчитывает достичь более конкретных договоренностей с китайскими партнерами.

В маршрут могут включить Москву и Санкт-Петербург, причем один из этих городов станет конечной точкой поездки.

