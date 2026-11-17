Фото: MAX/"Роскосмос"

Все девять приборов комплекса научной аппаратуры орбитальной станции "Луна-26" прошли необходимые автономные испытания. Об этом сообщил главный конструктор проекта в ИКИ РАН Константин Ануфрейчик. Видеоролик с его выступлением опубликовала госкорпорация "Роскосмос".

Станции предстоит в течение трех лет вести поиск воды на Луне, изучать ее недра и окололунное пространство, а также составить точную объемную карту лунной поверхности. Запуск "Луны-26" запланирован на 2028 год.

Ранее сообщалось, что станция "Луна-26" доберется до естественного спутника Земли в течение 22 дней. Для этого она будет использовать околоземную и окололунную орбиты. Такая траектория необходима для отработки аппаратуры.

Как отмечал президент РАН Геннадий Красников, программа по изучению Луны реализуется в соответствии с графиком. Также идет подготовка спутников "Луна-27А" и "Луна-27Б".

