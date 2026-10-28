Россия обсуждает с партнерами продление работы МКС до 2032 года

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Россия ведет переговоры с иностранными партнерами о продлении эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2032 года. Об этом на заседании Совета Федерации сообщил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров.

Он также отметил, что пилотируемая программа, перекрестные полеты и работа на МКС продолжаются в плановом режиме.

В июле руководитель NASA Джаред Айзекман заявил, что Соединенные Штаты намерены поддерживать космическое партнерство с Россией максимально долго – столько, сколько будет возможно. Ярким примером эффективного взаимодействия двух стран он назвал МКС.

Одновременно с этим глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов отмечал, что Россия продолжит сотрудничество с Казахстаном по использованию космодрома Байконур. Он также указывал на договоренность Москвы и Астаны запустить девять ракет "Протон-М".