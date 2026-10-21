Изготовление первого модуля для Российской орбитальной станции начали в РКК "Энергия"

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Специалисты РКК "Энергия" изготавливают первый модуль Российской орбитальной станции (РОС), сообщил в беседе с ТАСС глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

Уточняется, что первым модулем станет универсальный узловой модуль. Баканов также поблагодарил гендиректора РКК "Энергия" Игоря Мальцева, отметив, что тот держит работу по этому направлению на особом контроле.

До этого глава "Роскосмоса" указывал, что Россия продолжит сотрудничество с Казахстаном по использованию космодрома Байконур. Он также указывал на договоренность Москвы и Астаны запустить девять ракет "Протон-М".

Кроме того, страны совместно реализуют проект ракеты "Союз-5 – Сункар", которую планируют запускать с комплекса "Байтерек" на Байконуре. Глава "Роскосмоса" отметил, что видит хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества с Казахстаном.

