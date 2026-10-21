Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта ближе, чем когда-либо

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Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение украинского конфликта ближе, чем когда-либо ранее. Об этом он сообщил в Белом доме.

"Я думаю, мы приближаемся (к урегулированию. – Прим. ред.). Возможно, ближе, чем когда-либо", – сказал Трамп.

По его словам, тему украинского урегулирования он "на днях" обсуждал с Владимиром Путиным.

Также глава Белого дома заверил, что пытается избежать каких-то неверных шагов в связи с активизацией попыток урегулирования украинского конфликта Москвой и Вашингтоном.

Ранее СМИ писали, что Трамп рассчитывает заключить соглашение по украинскому урегулированию в середине декабря на саммите "Группы двадцати" (G20). По данным журналистов, американский лидер считает декабрьскую встречу " идеальным временем" для заключения мирного соглашения.