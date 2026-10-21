Трамп предсказал Украине плохие последствия при отказе от сделки с Россией

Фото: whitehouse.gov

Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому нужно добиваться урегулирования конфликта, иначе их положение может ухудшиться, заявил президент США Дональд Трамп.

"Зеленский должен стремиться к прекращению этой войны, и если он этого не хочет, то, по-моему, это приведет к очень плохим последствиям", – передает его слова News.ru.

Трамп также отметил, что украинцы вряд ли станут терпеть продолжение боевых действий. По его словам, Зеленскому придется пойти на компромисс.

Глава Белого дома ранее признал военные успехи на Украине, сравнив Россию с движущейся вперед машиной. Он указал, что контролируемая Россией территория постоянно растет неделя за неделей. В целом под контроль РФ перешел "очень большой кусок земли".

По его мнению, Зеленский не содействует завершению украинского конфликта, и Украине следует выставить на мирные переговоры кого-то другого.

