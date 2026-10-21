Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 08:13

Политика

Трамп предсказал Украине плохие последствия при отказе от сделки с Россией

Фото: whitehouse.gov

Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому нужно добиваться урегулирования конфликта, иначе их положение может ухудшиться, заявил президент США Дональд Трамп.

"Зеленский должен стремиться к прекращению этой войны, и если он этого не хочет, то, по-моему, это приведет к очень плохим последствиям", – передает его слова News.ru.

Трамп также отметил, что украинцы вряд ли станут терпеть продолжение боевых действий. По его словам, Зеленскому придется пойти на компромисс.

Глава Белого дома ранее признал военные успехи на Украине, сравнив Россию с движущейся вперед машиной. Он указал, что контролируемая Россией территория постоянно растет неделя за неделей. В целом под контроль РФ перешел "очень большой кусок земли".

По его мнению, Зеленский не содействует завершению украинского конфликта, и Украине следует выставить на мирные переговоры кого-то другого.

Читайте также


политика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика