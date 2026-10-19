Дмитриев: Трамп раскрывает мотивы Зеленского в затягивании украинского конфликта

Фото: телеграм-канал "Кирилл Дмитриев"

Высказывания президента США Дональда Трампа помогают понять причины затягивания конфликта на Украине, заявил в своем телеграм-канале глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По его мнению, это может стать важным шагом к урегулированию.

"Президент Трамп разоблачает истинные мотивы (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского... Понимание истинных мотивов затягивания конфликта – важный шаг на пути к миру", – написал глава РФПИ.

Так Дмитриев отреагировал на недавние заявления Трампа о позиции украинского президента. Американский лидер, в частности, предположил, что Владимир Зеленский не стремится к завершению боевых действий и, возможно, никогда не был в этом заинтересован.

Трамп при этом заявил о значительном прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта.