Дмитриев: Трамп раскрывает мотивы Зеленского в затягивании украинского конфликта

01:05Политика
Фото: телеграм-канал "Кирилл Дмитриев"
Высказывания президента США Дональда Трампа помогают понять причины затягивания конфликта на Украине, заявил в своем телеграм-канале глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
По его мнению, это может стать важным шагом к урегулированию.
"Президент Трамп разоблачает истинные мотивы (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского... Понимание истинных мотивов затягивания конфликта – важный шаг на пути к миру", – написал глава РФПИ.
Так Дмитриев отреагировал на недавние заявления Трампа о позиции украинского президента. Американский лидер, в частности, предположил, что Владимир Зеленский не стремится к завершению боевых действий и, возможно, никогда не был в этом заинтересован.
Трамп при этом заявил о значительном прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта.