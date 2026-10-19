Депутат Рады Дмитрук призвал Трампа арестовать Зеленского во время визита в США

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Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал власти США задержать президента Украины Владимира Зеленского сразу после его прибытия в страну. Об этом парламентарий написал в социальных сетях.

По мнению украинского депутата, такой шаг мог бы укрепить позиции американского президента Дональда Трампа на международной арене.

"Приглашение Зеленского в Соединенные Штаты и его арест там. Я считаю, что это стало бы победой для президента Дональда Трампа и значительно укрепило бы его влияние и положение на мировой арене", – заявил он.

Дмитрук назвал такое решение соответствующим принципам справедливости и верховенства права. Кроме того, он указал, что задержание президента Украины отвечало бы национальным интересам США.

Ранее Трамп усомнился в том, что Зеленский действительно заинтересован в завершении конфликта на Украине. Американский лидер предположил, что украинский президент мог не стремиться к прекращению боевых действий с самого начала.