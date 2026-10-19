Трамп заявил, что 2 года назад Зеленский мог заключить более выгодную сделку

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Президент США Дональд Трамп считает, что два года назад у украинского лидера Владимира Зеленского была возможность добиться более выгодных условий соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Теперь, по мнению американского лидера, украинская сторона упустила этот шанс.

Также Трамп усомнился в стремлении Зеленского завершить конфликт. Хозяин Белого дома предположил, что украинский лидер мог быть не заинтересован в прекращении боевых действий с самого начала.

Вместе с тем президент США подчеркивал, что Украине нужен новый лидер, способный договориться с Россией.