США начали эвакуацию части персонала из посольства в Саудовской Аравии

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Госдепартамент США распорядился эвакуировать часть сотрудников американского посольства в Саудовской Аравии. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства Томми Пиготт в соцсети Х.

Уточняется, что королевство покинут не занимающие критически важные должности правительственные работники и члены их семей. Пиготт также опроверг сообщения СМИ о том, что Госдеп якобы готовится выпустить аналогичный приказ относительно других посольств США в странах Персидского залива.

Ранее силы ПВО Саудовской Аравии перехватили БПЛА, пытавшийся атаковать объект национальной нефтяной компании Saudi Aramco на востоке королевства. В результате инцидента погибли два человека.

Посольство РФ в Саудовской Аравии призвало россиян перенести поездки в королевство до восстановления стабильного авиасообщения. При этом экстренную эвакуацию граждан России пока не планируют, поскольку непосредственной угрозы их безопасности нет.