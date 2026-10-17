FT: хуситы окружили третий по величине город Йемена

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Хуситы взяли в кольцо третий по величине город на юго-западе Йемена Таиз, сообщает газета Financial Times (FT).

Таиз связывает побережье с остальной частью Южного Йемена, а доступ к нему может открыть путь для продвижения к Адену, где базируется международно признанное правительство государства.

Местные жители рассказали, что боевые действия начались настолько быстро, что возможности эвакуироваться в более безопасные районы у них не было. Основные въезды в город перекрыты – они стали линиями фронта. Из-за этого цены на продовольствие, медикаменты и топливо значительно выросли.

Ситуация в Йемене резко обострилась в июле 2026 года. За это время хуситы заняли все западное побережье Красного моря и города вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.

Позднее они нанесли удар по международному аэропорту в Эр-Рияде. Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии подтвердило, что в результате атаки погибли как минимум 12 человек, еще 309 получили ранения.

Российским туристам посоветовали перенести поездки в Саудовскую Аравию до восстановления стабильного авиасообщения. Экстренную эвакуацию граждан России пока не планируют, поскольку непосредственной угрозы их безопасности нет.

