Премьер Йемена и министры не пострадали при ударе по дворцу в Адене

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Премьер-министр Йемена Шайа аз-Зиндани и члены правительства не получили травм в результате ракетной атаки мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" по президентскому дворцу Аль-Маашик в Адене. Об этом министерство информации республики сообщило в соцсети Х.

Уточняется, что политики находятся в безопасности. При этом в результате ударов есть жертвы. Погибли двое охранников, которые сопровождали аз-Зиндани.

Хуситы ударили по президентскому дворцу Аль-Маашик в Адене вечером 15 октября. Утверждалось, что целью атаки были "оперативный штаб, которым руководят саудовские офицеры, а также принадлежащие им склады оружия". При этом взрывы от ударов были слышны на территории города.

Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд передвигается между дворцами, оборудованными бункерами, на фоне атак хуситов. По данным журналистов, в последний раз наследник появлялся на публике на национальной донорской кампании. С того момента он находится под усиленной охраной.

