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12 октября, 16:19

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WSJ: наследный принц Саудовской Аравии перемещается между бункерами из-за атак хуситов

Наследный принц Саудовской Аравии начал перемещаться между бункерами из-за атак хуситов

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд передвигается между дворцами, оборудованными бункерами, на фоне атак хуситов. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, в последний раз наследник престола появлялся на публике на национальной донорской кампании. С того момента он перемещается между дворцами под усиленной охраной. При этом безопасность принца обеспечивает группа телохранителей.

Хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли удар по аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде 10 октября. По информации СМИ, ракеты попали в терминалы № 3 и 4 международного аэропорта. В результате удара часть крыши обрушилась на находившихся внутри людей.

Погибли 12 человек, среди них – граждане Саудовской Аравии, США, Египта, Иордании, Сирии, Палестины, Судана и Бангладеш. Кроме того, 309 человек получили ранения, часть из них находится в критическом состоянии.

Еще одно нападение на аэропорт произошло днем 11 октября. В результате один человек погиб, еще 11 получили ранения. Погибшим оказался гражданин Пакистана.

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