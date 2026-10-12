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12 октября, 15:32

Политика

МИД России опроверг введение ограничений на поездки в Саудовскую Аравию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ограничения для россиян по поездкам в Саудовскую Аравию не вводились. Об этом заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

"Естественно, мы внимательно следим за развитием ситуации, но очень надеемся, что она нормализуется в самое ближайшее время, и желаем нашим саудовским партнерам и друзьям, чтобы скорейшим образом снова было восстановлено спокойствие", – цитирует его ТАСС.

Борисенко также призвал все стороны конфликта на Аравийском полуострове, включая хуситов, воздерживаться от насильственных действий. Он напомнил, что Москва давно имеет контакты с движением "Ансар Аллах".

Вечером 10 октября в аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде произошел взрыв. Сразу после этого аэропорт начал эвакуацию пассажиров и сотрудников.

Удар нанесли хуситы из движения "Ансар Аллах". По информации СМИ, ракеты попали в терминалы № 3 и 4 международного аэропорта. В результате удара часть крыши обрушилась на находившихся внутри людей.

Погибли 12 человек, среди них – граждане Саудовской Аравии, США, Египта, Иордании, Сирии, Палестины, Судана и Бангладеш. Кроме того, 309 человек получили ранения, часть из них находится в критическом состоянии.

МИД РФ осудил произошедшее и призвал участников конфликтов в зоне Аравийского полуострова полностью отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

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