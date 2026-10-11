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03:36

Политика

Трамп назвал недопустимой атаку на аэропорт в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп назвал атаку на аэропорт в Эр-Рияде недопустимой. Об этом заявил во время общения с журналистами.

"То, что произошло в Саудовской Аравии, совершенно недопустимо", – сказал Трамп.

Госсекретарь США Марко Рубио также осудил нападение хуситов на международный аэропорт в столице Саудовской Аравии.

"Соединенные Штаты решительно осуждают недавние нападения хуситов на Королевство Саудовская Аравия, включая сегодняшнюю атаку на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, в результате которой погибло множество невинных людей", – написал Рубио в соцсети X.

Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде подвергся атаке хуситов вечером 10 октября. По данным СМИ, ракеты попали в терминалы 3 и 4 международного аэропорта. В результате удара часть крыши обрушилась на находившихся внутри людей, для эвакуации раненых задействовали вертолеты.

В результате атаки погибли 12 человек, среди них граждане Саудовской Аравии, США, Египта, Иордании, Сирии, Палестины, Судана и Бангладеш. Ранения получили 309 человек, часть из них находится в критическом состоянии.

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