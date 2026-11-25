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Два военнослужащих военно-морских сил Ливийской национальной армии (ЛНА) погибли в результате атаки на морской порт Бенгази. Об этом сообщило издание Al-Hadath Libya.

Атака произошла 22 ноября. Ответственность за удар ливийское командование возложило на Украину.

Член Президентского совета Ливии Муса аль-Куни обвинил Киев в ударах по порту и назвал произошедшее недопустимым. Министерство иностранных дел Ливии потребовало от Украины официальных объяснений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об атаке на российский ракетный корвет "Меркурий" у побережья Ливии. По его словам, к операции была причастна Служба безопасности Украины, которая применила семь морских беспилотников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приняла к сведению эти слова.