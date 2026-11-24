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Власти Черногории рассчитывают в мае запустить электронные визы для граждан России и других государств, которым нужен соответствующий документ для въезда. Об этом сообщила представитель МИД страны Ивана Джуканович, передает Радио и телевидение Черногории.

По ее словам, новая визовая информационная система должна быть готова до начала нового туристического сезона. Ее МИД развивает вместе с Программой развития ООН (UNDP).

Джуканович напомнила, что согласование визовой политики с Евросоюзом – одна из последних мер для закрытия соответствующей главы переговорной платформы о вступлении в ЕС.

Визовый режим при поездках в Черногорию начал действовать для российских туристов 1 ноября. Консульский сбор за оформление визы – 35 евро. Прием документов организован в восьми городах России.

При этом для въезда в страну достаточно действующей шенгенской визы или визы США, Великобритании, Ирландии, Канады, Австралии, Японии либо Новой Зеландии. Принимаются и виды на жительство этих стран или государств Шенгенской зоны.

Россия также введет визовый режим для граждан Черногории с 30 декабря. Въезд на российскую территорию будет осуществляться по визам по всем видам паспортов.