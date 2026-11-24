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Россияне смогут оформить туристическую визу в Кувейт по упрощенному режиму. Однократную визу на срок от одного до трех месяцев выдают на границе, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

В ноябре Россию включили в список стран, гражданам которых туристическую визу в Кувейт оформляют по облегченной процедуре, уточнили в РСТ. По прилете однократную визу выдают в том числе в аэропорту Эль-Кувейта.

Визу также можно оформить онлайн через портал МВД Кувейта – однократную или многократную на три, шесть или 12 месяцев. По многократной визе непрерывно находиться в стране можно не дольше 30 дней. Для оформления нужно загрузить фото и скан заграничного паспорта и заполнить короткую анкету. Заявка рассматривается от нескольких минут до суток.

По такой визе можно поехать в Кувейт в качестве туриста, по делам или к родственникам. Для работы, учебы и переезда визы оформляют в прежнем порядке.

Визовый сбор составляет от 10 до 120 кувейтских динаров в зависимости от срока. Платить можно только зарубежной картой, так как российские не принимаются.



Ранее Дания предложила правительствам стран Европейского союза перестать выдавать туристические визы гражданам России и не признавать их небиометрические паспорта. При этом Еврокомиссия в рамках нового пакета санкций призвала проводить собеседования и систематически проверять отпечатки пальцев россиян по данным Шенгенской информационной системы (SIS).

