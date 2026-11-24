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Космический телескоп Euclid обнаружил самый далекий из известных науке квазаров. Он возник почти на заре существования Вселенной – всего через 630 миллионов лет после Большого взрыва. Об этом сообщила пресс-служба Европейского космического агентства (ЕКА).

Официальное обозначение объекта – J1504+6252, неофициальное имя – Дун-Энгус, данное в честь древнего ирландского форта на острове Инишмор на краю Атлантики. Основой квазара является сверхмассивная черная дыра массой около 360 миллионов масс Солнца.

Наблюдения наземных обсерваторий и телескопа James Webb подтвердили рекордную удаленность объекта по шкале красного смещения. С ее помощью астрономы измеряют дистанцию до далеких галактик. По оценке астрономов, квазар виден таким, каким был примерно 13,1 миллиарда лет назад. Тогда возраст Вселенной составлял всего 5% от нынешнего.

"Как столь огромная черная дыра смогла сформироваться и вырасти так быстро после Большого взрыва? Это бросает серьезный вызов существующим моделям раннего формирования и роста черных дыр", – говорится в коммюнике ЕКА.

За полтора года работы Euclid открыл уже 31 древний квазар. В их числе 12 экстремально далеких объектов на самой границе наблюдаемой Вселенной.

Ранее космический аппарат NASA обнаружил на видимой стороне Луны новый ударный кратер диаметром около 222 метров и глубиной до 43 метров. Он стал крупнейшим из известных ударных кратеров, образовавшихся в Солнечной системе в последнее время. Новый объект обнаружили на снимках Lunar Reconnaissance Orbiter.