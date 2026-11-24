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Депутаты Новгородской областной думы приняли закон о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них с 1 марта 2027 года. Об этом сообщил председатель регионального парламента Юрий Бобрышев по итогам голосования за документ сразу в первом и втором чтениях.

Законопроект внес губернатор области Александр Дронов. Ограничение будет действовать пять лет – до 1 марта 2032 года.

Одновременно депутаты установили штрафы за нарушение запрета. Для граждан они составят от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 200 до 300 тысяч рублей. Юридическим лицам будет грозить взыскание от 300 до 500 тысяч рублей. Оба закона вступят в силу после подписания губернатором.

Возможность вводить подобные ограничения на региональном уровне появилась после того, как в июне Владимир Путин подписал соответствующий закон. Он разрешает субъектам запрещать розничную продажу вейпов на срок до пяти лет – с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.

Аналогичные решения уже приняли в Кабардино-Балкарии, Карелии, Амурской, Калининградской, Ростовской и Ленинградской областях, а также в Санкт-Петербурге и других регионах России.

