SHOT: врачи предупредили о риске роста заболеваемости ХОБЛ среди вейперов

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Врачи предупредили о росте числа случаев хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) среди людей, которые регулярно используют электронные сигареты. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Среди обращающихся за помощью любителей вейпов в возрасте от 16 до 40 лет отмечают сухость и боль в горле, кашель, одышку, свистящие звуки при дыхании и изменение голоса. Эти симптомы могут указывать на заболевания дыхательных путей, однако сами по себе не подтверждают наличие ХОБЛ.

Раньше хроническую обструктивную болезнь легких чаще выявляли у людей с большим стажем курения обычных сигарет. Теперь врачи сообщают о подозрениях на ХОБЛ и у пользователей электронных сигарет.

Опасения медиков связаны в том числе с возрастом, в котором люди начинают использовать вейпы. По данным SHOT, электронные сигареты пробуют уже в 9–11 лет. При этом ХОБЛ обычно развивается после 10–15 лет курения. Болезнь занимает третье место среди ведущих причин смерти в мире и ежегодно от нее умирают около трех миллионов человек.

ХОБЛ – прогрессирующее заболевание, при котором из‑за хронического воспаления нарушается проходимость дыхательных путей и снижается функция легких. Основные факторы риска – курение, воздействие вредных производственных веществ и загрязнение воздуха, а ключевые симптомы включают одышку, хронический кашель и свистящее дыхание.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на публичной лекции назвал курение и алкоголь основными факторами риска неинфекционных заболеваний, к которым также отнес недостаточную физическую активность, нездоровое питание и загрязнение воздуха.

Мурашко добавил, что отказ от курения после постановки онкологического диагноза не только снижает риск смерти до 55%, но и уменьшает вероятность прогрессирования рака.