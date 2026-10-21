Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 16:01

Происшествия
Главная / Новости /

Corriere della Sera: в беспорядках в Милане участвовал 11-летний мальчик

В беспорядках в Милане участвовал 11-летний мальчик

Фото: AP Photo/Luca Bruno

Полиция установила личность самого младшего участника беспорядков, произошедших в Милане в минувшие выходные. Им оказался 11-летний ребенок, сообщает газета Corriere della Sera.

Мальчика опознали по записям камер наблюдения – он сначала появляется в одежде, похищенной из одного магазина, а затем поджигает мусорный бак. По данным издания, он происходит из итальянской семьи, живет в одном из исторических кварталов Милана и учится в средней школе.

Из-за возраста ребенка не смогут привлечь к ответственности даже с учетом новых мер по ужесточению наказания несовершеннолетних за беспорядки и насильственные действия. При этом за ним будут наблюдать социальные службы и прокуратура по делам несовершеннолетних.

17 октября в Милане начались беспорядки во время акции против роста стоимости жизни. На следующий день участники погромов вновь собрались в центре города. В районе площади Дуомо группы молодых людей разбивали витрины и грабили магазины, используя мусорные контейнеры, стулья и электровелосипеды.

В беспорядках участвовали не менее 2 тысяч человек. По всей Италии для установления личности в полицию доставили 197 человек, 28 из них арестовали, включая 12 несовершеннолетних и шестерых иностранцев. В столкновениях пострадал 141 сотрудник правоохранительных органов.

По оценке итальянской ассоциации малого бизнеса Unimpresa, средний ущерб от беспорядков во время уличных акций составил 1,3 миллиона евро.

Массовые беспорядки охватили Милан

Читайте также


происшествияполитиказа рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика