Corriere della Sera: в беспорядках в Милане участвовал 11-летний мальчик

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Полиция установила личность самого младшего участника беспорядков, произошедших в Милане в минувшие выходные. Им оказался 11-летний ребенок, сообщает газета Corriere della Sera.

Мальчика опознали по записям камер наблюдения – он сначала появляется в одежде, похищенной из одного магазина, а затем поджигает мусорный бак. По данным издания, он происходит из итальянской семьи, живет в одном из исторических кварталов Милана и учится в средней школе.

Из-за возраста ребенка не смогут привлечь к ответственности даже с учетом новых мер по ужесточению наказания несовершеннолетних за беспорядки и насильственные действия. При этом за ним будут наблюдать социальные службы и прокуратура по делам несовершеннолетних.

17 октября в Милане начались беспорядки во время акции против роста стоимости жизни. На следующий день участники погромов вновь собрались в центре города. В районе площади Дуомо группы молодых людей разбивали витрины и грабили магазины, используя мусорные контейнеры, стулья и электровелосипеды.

В беспорядках участвовали не менее 2 тысяч человек. По всей Италии для установления личности в полицию доставили 197 человек, 28 из них арестовали, включая 12 несовершеннолетних и шестерых иностранцев. В столкновениях пострадал 141 сотрудник правоохранительных органов.

По оценке итальянской ассоциации малого бизнеса Unimpresa, средний ущерб от беспорядков во время уличных акций составил 1,3 миллиона евро.