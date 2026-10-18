Repubblica: в Милане произошли беспорядки, участники громят магазины в центре города

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В центре Милана группы молодых людей разбили витрины и начали грабить магазины в районе площади Дуомо. В беспорядках участвовали не менее 2 тысяч человек, сообщает газета Repubblica.

Для погромов участники использовали мусорные контейнеры, стулья и электровелосипеды. Среди атакованных торговых точек оказались магазины спортивных товаров и супермаркет. При этом к моменту публикации полномасштабных столкновений не происходило.

Полиция усилила присутствие на площади Дуомо и подготовила водомет на случай обострения ситуации. По данным газеты Corriere della Sera, обстановка в центре города оставалась спокойной, улицы патрулировали сотрудники правоохранительных органов в спецэкипировке.

Новые беспорядки произошли на следующий день после столкновений во время акции против роста стоимости жизни. Призывы вновь собраться на площади Дуомо распространялись в социальных сетях утром 18 октября.

По данным государственной полиции Италии, в Милане, Болонье, Турине и других городах для установления личности доставили 197 человек. Всего арестовали 28 человек, включая 12 несовершеннолетних и шестерых иностранцев. В результате столкновений пострадал 141 сотрудник правоохранительных органов.

В Милане, где на акцию вышли около 5 тысяч человек, в полицию доставили 72 человека. По итогам проверок арестовали 17 человек, в том числе пятерых несовершеннолетних, еще 22 молодых человека привлекли к ответственности. В столкновениях пострадали 104 сотрудника правоохранительных органов.

По оценке итальянской ассоциации малого бизнеса Unimpresa, средний ущерб от беспорядков во время уличных акций составил 1,3 миллиона евро.

Ранее во Франции начались массовые протесты на фоне недовольства ростом цен на топливо и снижением покупательной способности населения. В ходе беспорядков пострадали более 600 полицейских, жандармов и пожарных. Глава МВД Лоран Нуньес заявил, что правоохранительные органы устанавливают виновных для последующего привлечения к ответственности – уже задержали более 2 тысяч человек.

