Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 16:10

Политика

Макрон выступит с телеобращением в связи с беспорядками во Франции

Фото: AP/Julien De Rosa

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступит с телеобращением к согражданам из-за беспорядков в стране. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец.

Выступление главы страны запланировано в 20:00 по местному времени (21:00 по московскому).

Как уточнил гендиректор торговой сети Carrefour и глава Федерации предприятий торговли и дистрибуции Александр Бомпар, ущерб, нанесенный торговым точкам во Франции, составит сотни миллионов евро.

"Нас грабили весь день, и затронуто было оборудование", – указал он телеканалу BFMTV.

По словам Бомпар, во время протестов были повреждены 50 магазинов его сети. Помимо этого, погромы коснулись 1,5 тысячи торговых точек по всей стране.

17 октября по всей Франции прошли масштабные протесты против роста цен. Они сопровождались ожесточенными столкновениями с полицией, погромами и вандализмом.

Во французском Лиможе участники акции против подорожания жизни подожгли здание мэрии. Также были сожжены и повреждены полицейские автомобили, а несколько магазинов разграблены.

На фоне беспорядков полиция задержала уже 1 200 человек. При этом пострадали 150 силовиков.

Полиция применила слезоточивый газ против участников акции во Франции

Читайте также


политикапроисшествияза рубежом

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика