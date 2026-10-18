Макрон выступит с телеобращением в связи с беспорядками во Франции

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Президент Франции Эмманюэль Макрон выступит с телеобращением к согражданам из-за беспорядков в стране. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец.

Выступление главы страны запланировано в 20:00 по местному времени (21:00 по московскому).

Как уточнил гендиректор торговой сети Carrefour и глава Федерации предприятий торговли и дистрибуции Александр Бомпар, ущерб, нанесенный торговым точкам во Франции, составит сотни миллионов евро.

"Нас грабили весь день, и затронуто было оборудование", – указал он телеканалу BFMTV.

По словам Бомпар, во время протестов были повреждены 50 магазинов его сети. Помимо этого, погромы коснулись 1,5 тысячи торговых точек по всей стране.

17 октября по всей Франции прошли масштабные протесты против роста цен. Они сопровождались ожесточенными столкновениями с полицией, погромами и вандализмом.

Во французском Лиможе участники акции против подорожания жизни подожгли здание мэрии. Также были сожжены и повреждены полицейские автомобили, а несколько магазинов разграблены.

На фоне беспорядков полиция задержала уже 1 200 человек. При этом пострадали 150 силовиков.

