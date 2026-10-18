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Новости

18 октября, 09:15

Происшествия

Число задержанных в ходе беспорядков во Франции достигло 1 200 человек

Число задержанных в ходе беспорядков во Франции достигло 1 200 человек

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Число задержанных в ходе беспорядков во Франции достигло 1 200 человек, пострадали 150 силовиков. В субботу, 17 октября, по всей стране прошли масштабные акции протеста против роста стоимости жизни и повышения цен. Они обернулись ожесточенными столкновениями с полицией, погромами и вандализмом.

В Париже участники беспорядков напали на комиссариат полиции, разгромили витрины магазинов и банкоматы. В Лиможе, Марселе и Лилле радикалы проникли в здания мэрий. Причем в Лиможе на первом этаже мэрии возник пожар, огонь перекинулся на крышу, и в итоге на нее рухнула колокольная башня. Также были повреждены полицейские автомобили и разгромлены несколько магазинов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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