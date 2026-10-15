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15 октября, 16:36

Происшествия

ДТП произошло на внутренней стороне 41-го км МКАД

Фото: depositphotos/svedoliver

Авария произошла в районе съезда № 41 на внутренней стороне 41-го километра МКАД. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время на месте задействованы оперативные службы. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших выясняются.

При этом движение транспорта в районе ДТП затруднено. Водителям рекомендовано выбирать пути объезда.

Ранее грузовик и автобус с детьми столкнулись в подмосковном Пушкине. Встречное столкновение произошло на 5-м километре автодороги Пушкино – Красноармейск. В салоне автобуса находились 12 детей. За медицинской помощью никто не обращался.

Еще одно ДТП произошло в городском округе Домодедово, где грузовик опрокинулся на автомобиль. В результате скончались женщина и ребенок, которые находились в легковушке. Предварительно, водитель самосвала не справился с управлением.

Три человека пострадали в аварии на Пресненской набережной

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