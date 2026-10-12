ДТП с участием авто, грузовика и автобуса произошло на Филимонковском шоссе в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием грузовика, автомобиля и автобуса № 169 произошло на Филимонковском шоссе в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

Инцидент произошел у СНТ "Филатов Луг – 2", дома 154. Грузовой автомобиль не выдержал дистанцию и столкнулся с автобусом, после чего легковой автомобиль врезался в грузовик.

По данным журналистов, в результате ДТП один человек получил травмы. При этом в самом автобусе никто не пострадал, отметили в пресс-службе "Мосгортранса". Причины аварии устанавливают сотрудники ГИБДД. Правая полоса дороги перекрыта, движение в сторону Московского затруднено.

Ранее ДТП с участием трех машин, в том числе микроавтобуса, произошло в Богородском городском округе Московской области. Авария произошла на автодороге М-7 "Волга". Там столкнулись микроавтобус марки "ГАЗ", два грузовых автомобиля "Газель" и FAW, а также легковая машина Ford.

