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12 октября, 10:18

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NTK: фуд-блогер Big Esther предсказала свою смерть в ДТП

Фуд-блогер Big Esther предсказала свою смерть в ДТП

Фото: 123RF.com/joseh51

Фуд-блогер Эстер Мейнзиде, известная в Сети как Big Esther, погибла в ДТП в Нигерии. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Need To Know.

По данным издания, трагедия произошла 6 октября в пригороде Лагоса. Девушка ехала в автобусе вместе с младшей сестрой, когда в транспорт врезался грузовик. В результате аварии погибли девять человек – трое мужчин и шесть женщин.

При этом всего за месяц до случившегося, 5 сентября, блогер опубликовала тревожный пост, в котором призналась подписчикам, что боится попасть в смертельное ДТП. Она написала, что мысль о гибели в аварии "в холодный день" кажется ей особенно ужасной.

Ранее 51-летняя фуд-блогер на Филиппинах погибла после того, как съела ядовитых "крабов-дьяволов". Женщина готовила морепродукты с кокосовым молоком и пробовала на камеру. Предположительно, причиной смерти стало попадание в ее организм высокой дозы токсинов.

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