ДТП с участием трех автомобилей и микроавтобуса произошло в Подмосковье

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

ДТП с участием трех машин, в том числе микроавтобуса, произошло в Богородском городском округе Московской области. Об этом сообщила пресс-служба полиции области в MAX.

Авария произошла на автодороге М-7 "Волга". Там столкнулись микроавтобус марки "ГАЗ", два грузовых автомобиля "Газель" и FAW, а также легковая машина Ford.

Предварительно, в салоне автобуса находились 19 пассажиров. В настоящее время четверо из них обратились за медицинской помощью.

Как дополнили в РИА Новости, сейчас движение в сторону Москвы затруднено. На месте работают несколько машин скорой помощи, а также пожарные и вертолет службы спасения.

Ранее один человек погиб и еще один пострадал в результате столкновения мотоцикла и двух автомобилей на востоке Москвы. ДТП произошло на Щелковском шоссе в районе дома 68. Пострадавшего госпитализировали.