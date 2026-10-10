10 октября, 21:59Происшествия
Один человек погиб в ДТП с двумя машинами и мотоциклом на востоке Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Один человек погиб и еще один пострадал в результате столкновения мотоцикла и двух автомобилей на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Госавтоинспекции.
Авария произошла на Щелковском шоссе в районе дома 68. Пострадавший госпитализирован.
На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Они уточняют обстоятельства произошедшего.
Ранее ДТП произошло на 336-м километре автодороги М-11 "Нева" в Бологовском муниципальном округе Тверской области. Предварительно, там столкнулись легковой автомобиль Toyota и грузовик Scania. В результате аварии пострадали водитель и шесть пассажиров Toyota.