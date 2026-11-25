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Президент США Дональд Трамп допустил, что может заранее помиловать главу Nvidia Дженсена Хуанга, оказавшегося в центре скандала. При этом американский лидер не считает, что такая мера понадобится. Об этом он заявил в интервью New York Post.

Хозяин Белого дома также выразил уверенность, что на предстоящих слушаниях в конгрессе руководителю Nvidia не придется ссылаться на пятую поправку к конституции США. Она дает право не свидетельствовать против самого себя.

"Я всегда считал его на 100% честным и, знаете, очень умным человеком", – добавил Трамп.

Отставка Хуанга с должности главы Nvidia продлилась всего 11 дней. 12 ноября компания объявила о его уходе на фоне скандала вокруг его близких отношений с бывшей руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг.

Компания Хуанга находится под расследованием министерства юстиции и министерства торговли США из-за возможных нарушений экспортных ограничений. Саму женщину называли источником информации для Китая. В МИД КНР обвинения в "китайском шпионаже" по делу Nvidia назвали беспочвенными.