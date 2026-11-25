00:49Технологии
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Злоумышленники взломали систему анализа данных Центрального разведывательного управления и аппарата директора Национальной разведки США. Об атаке сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По данным издания, хакеры получили доступ к платформе, предназначенной для обработки и анализа информации из открытых источников. Какие именно сведения могли попасть к злоумышленникам, не уточняется.
При этом собеседники газеты заверили, что секретные данные похищены не были.
Ранее стало известно об атаке на американские финансовые организации Visa, Mastercard и JP Morgan Chase. В результате инцидента, произошедшего 19 ноября, хакеры получили доступ к данным тысяч клиентов.