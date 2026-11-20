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Хакеры получили доступ к данным тысяч клиентов американских финансовых корпораций Visa, Mastercard и JP Morgan Chase. Об этом сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на компании.

По данным издания, инцидент произошел 19 ноября. Причиной стала хакерская атака, в ходе которой злоумышленники с помощью вируса-вымогателя получили доступ к данным клиентов.

В компаниях уточнили, что у мошенников был доступ к системам сторонних организаций. Таким образом они раскрыли информацию о клиентах.

Однако ни одна корпорация не стала разглашать, системы каких именно сторонних компаний подверглись атаке. В JP Morgan отметили, что произошедшее не связано со сбоями в обслуживании некоторых клиентов, которые происходили на этой неделе.

Ранее сообщалось, что вредоносные скрипты обнаружили на интернет-ресурсах 178 крупных организаций. Код был предназначен для кражи криптовалюты и платежных данных пользователей, а также заражения устройств iPhone. Некоторые из самых посещаемых веб-сайтов в мире, в частности, принадлежащих компаниям Zoom, HSBC, Equifax, CNN, Salesforce и IKEA, тоже подверглись вмешательству.

Злоумышленники воспользовались платформой Optimizely, которую компании применяют для оптимизации своих сайтов. Через нее на страницы организаций из разных отраслей внедрили вредоносный JavaScript-код. Он мог запускаться непосредственно в браузерах пользователей при посещении этих ресурсов.