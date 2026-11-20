Фото: портал мэра и правительства Москвы

В пятницу, 20 ноября, в Москве сохранится пасмурная погода, местами возможны морось и туман. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем воздух прогреется до 5–7 градусов. В ночные часы температура опустится до плюс 3 градусов.

Ветер будет южным, его скорость составит 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление в столице ожидается в пределах 733–735 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье днем синоптики прогнозируют от 2 до 7 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до 0.

Ранее сообщалось, что из-за тумана в Москве действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально до 21:00 20 ноября.