20 ноября, 06:01Общество
Туман и до 7 градусов тепла ожидаются в Москве 20 ноября
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В пятницу, 20 ноября, в Москве сохранится пасмурная погода, местами возможны морось и туман. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Днем воздух прогреется до 5–7 градусов. В ночные часы температура опустится до плюс 3 градусов.
Ветер будет южным, его скорость составит 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление в столице ожидается в пределах 733–735 миллиметров ртутного столба.
В Подмосковье днем синоптики прогнозируют от 2 до 7 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до 0.
Ранее сообщалось, что из-за тумана в Москве действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально до 21:00 20 ноября.
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за тумана