Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Краснодаре силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников. В городе сработала сирена с сигналом "Внимание всем", сообщили в городской администрации.

Жителей и гостей Краснодара призвали не паниковать, соблюдать меры предосторожности и пройти в безопасные места.

При этом угроза атак беспилотников сохраняется и в других муниципалитетах Краснодарского края. Об этом предупредили в региональном министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинского беспилотника на Горловку в Донецкой Народной Республике пострадали четыре мирных жителя. Среди них оказались две девочки 2014 и 2018 годов рождения. Также ранения получили мужчина и женщина.