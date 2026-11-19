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На Западе распространяются сатанинские ценности, из-за чего живущие там люди не хотят воспитывать детей в такой системе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Спас", приуроченном к 80-летию патриарха Кирилла.

По словам главы МИД, отход западных стран от своих корней отражается на жизни, культуре, искусстве и литературе. Он отметил, что происходящее заставляет людей в разных государствах, в том числе на Западе, задумываться о том, в какой среде они хотят жить и растить детей.

При этом Лавров заявил, что иностранцы приезжают в Россию, поскольку считают, что здесь могут реализовать свой потенциал в рамках традиционных культурных ценностей и привычного образа жизни.

Министр подчеркнул, что россиянам для самореализации не нужно уезжать за границу. По его словам, в стране можно реализовать себя в самых разных сферах – от авиации и сельского хозяйства до науки, спорта и религии, работая на русском языке.

Лавров также отметил, что знания, полученные за рубежом, обогащают человека, однако возможности для развития в России существуют в самых разных областях. Важную роль в сохранении привлекательности страны, по его мнению, играет Русская православная церковь, которая поддерживает многовековые традиции православия и других конфессий.

"Поток приезжающих к нам и увидевших в России свою новую родину говорит об эффективности этой работы (если слово "эффективность" вообще применимо к церковным традициям). Притягательность России – это качество, очень важное для того, чтобы мы были крепостью для своих и причалом для других", – заключил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Запад утратил прежнее влияние на мировые процессы и больше не сможет определять их ход. По словам министра, исторические изменения затрагивают экономику, политику и международные финансы.

В качестве примеров он привел похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с супругой и поддержку европейскими странами украинских властей, которых назвал неонацистским режимом.

