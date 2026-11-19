19 ноября, 21:11Шоу-бизнес
"Иванушки International" заявили о желании спеть с Ваней Дмитриенко, Akmal' или Amirchik
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Участники группы "Иванушки International" хотели бы исполнить совместную песню с такими молодыми исполнителями, как Ваня Дмитриенко, Akmal' или Amirchik. Об этом рассказал солист коллектива Кирилл Туриченко в интервью РИА Новости.
В интервью участвовали также Андрей Григорьев-Аполлонов и Кирилл Андреев. Разговор состоялся перед сольными концертами с программой "30 солнечных лет. На бис". Они состоятся на "Live Арене" в Москве 27 и 28 ноября.
Ранее певица Лариса Долина заявила, что хотела бы спеть дуэтом с Дмитриенко. Она отметила его особую энергетику и искренность, а также назвала песни исполнителя хорошими.
О желании спеть с популярными исполнителями рассказал и рэпер Icegergert (настоящее имя – Георгий Гергерт. – Прим. ред.). В частности, его интересует сотрудничество с Полиной Гагариной и канадским рэпером Дрейком.