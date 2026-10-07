Рэпер Icegergert признался, что мечтает записать фит с Полиной Гагариной

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Рэпер Icegergert (настоящее имя – Георгий Гергерт. – Прим.ред.) признался, что мечтает о совместной песне с Полиной Гагариной. Об этом он рассказал на закрытой презентации саундтрека к сериалу "Тайный город", передает его слова портал "Звездач" в мессенджере MAX.

"Это только моя мечта. Помимо моей мечты, есть много людей, которые стоят между мной и Полиной Гагариной", – добавил он.

Кроме того, исполнитель признался, что хотел бы записать фит с канадским рэпером Дрейком.

Ранее народная артистка России Лариса Долина заявила, что хотела бы исполнить совместную песню с певцом Ваней Дмитриенко. По ее мнению, артист выделяется особой энергетикой и неподдельной, немного детской искренностью.