Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social фотографию, на которой пожимает руку Владимиру Путину. Снимок сопровождает надпись "Мой друг".

В соцсети появились и другие фотографии рукопожатия с российским президентом. Кроме того, Трамп выложил серию снимков с трехстороннего саммита России, Китая и США. Встреча прошла 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.

Одну из публикаций глава Белого дома сопроводил надписью "Великие державы 1945, 2026". На этом кадре он сидит за столом вместе с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Саммит АТЭС в Шэньчжэне Трамп назвал "величайшим всех времен". На фотографии, к которой относится эта подпись, запечатлены и другие участники встречи. Надпись над снимком гласит: "GOAT (Greatest of All Time, величайший всех времен. – Прим. ред.)".

Ранее Трамп положительно оценил отношения с Путиным, назвав их "фантастическими". Аналогичным образом американский лидер охарактеризовал и свои отношения с Си Цзиньпином. Глава Белого дома отметил, что у него хорошие отношения как с Россией, так и с Китаем.