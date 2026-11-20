20 ноября, 21:36Политика
Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Россией и Китаем
Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения как с Россией, так и с Китаем.
"У меня со многими хорошие отношения", – пояснил глава Белого дома.
Ранее в Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) состоялись переговоры Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента Трампа. Встреча лидеров трех стран в таком формате прошла впервые в истории.
Результатом переговоров стало принятие декларации о мире, в которой участники встречи выступили против ядерной войны и договорились об ограничении полномочий Международного уголовного суда.
Министр иностранных дел КНР Ван И отмечал, что эту встречу можно назвать саммитом мира. Он также указал на то, что это знаковое событие, которое войдет в историю.