Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения как с Россией, так и с Китаем.

"У меня со многими хорошие отношения", – пояснил глава Белого дома.

Ранее в Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) состоялись переговоры Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента Трампа. Встреча лидеров трех стран в таком формате прошла впервые в истории.

Результатом переговоров стало принятие декларации о мире, в которой участники встречи выступили против ядерной войны и договорились об ограничении полномочий Международного уголовного суда.

Министр иностранных дел КНР Ван И отмечал, что эту встречу можно назвать саммитом мира. Он также указал на то, что это знаковое событие, которое войдет в историю.

