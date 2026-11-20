Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С 31 января 2027 года в Москве изменится стоимость парковки на отдельных участках улично-дорожной сети. Кроме того, расширят территорию действия резидентных разрешений, сообщил столичный Дептранс в МАХ.

Стоимость парковки уменьшится на некоторых улицах в районах Южное Тушино, Филевский Парк, Кунцево, Коптево, Крылатское и Аэропорт. Сейчас свободными там остаются более половины мест. По замыслу городских властей, снижение тарифов поможет равномернее распределить автомобили по парковкам.

На участках, где занято от 80 до 90% парковочных мест, цены, напротив, скорректируют для повышения оборачиваемости. Изменения также затронут стоянки за МКАД – там проиндексируют пониженные, обычные и дифференцированные тарифы.

Помимо этого, в систему резидентных разрешений добавят несколько улиц в Западном, Северо-Восточном, Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах. Оформить документы жители смогут на портале mos.ru.

В пределах своего района им будет доступна бесплатная парковка с 20:00 до 08:00, а круглосуточное разрешение обойдется в 3 тысячи рублей в год.

В столичном департаменте транспорта отметили, что за 14 лет работы платных парковок оборачиваемость мест выросла в 4,5 раза. Если раньше автомобилисты оставляли машины в среднем на 6–8 часов, то теперь стоянка длится не более 1 часа 20 минут, а в зонах с повышенными тарифами – около 1 часа.

Время поиска свободного места сократилось на 65%, также уменьшилось число ДТП с участием неправильно припаркованных автомобилей.

Дептранс отметил, что специалисты постоянно оценивают эффективность использования парковок, учитывая в том числе международный опыт.

Ранее сообщалось, что в Москве снизят стоимость парковки на отдельных улицах с 18 января 2027 года. Изменения затронут районы Головинский, Западное Дегунино, Савеловский, Ховрино и Дмитровский, где сейчас свободно более половины мест.

После индексации пониженный тариф составит 50 рублей в час, а 13 парковок со шлагбаумами в нескольких округах столицы переведут в уличный формат. Это позволит водителям пользоваться более чем тысячей дополнительных мест, а также быстрее заезжать на парковки и выезжать с них.

