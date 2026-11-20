20 ноября, 19:03Общество
Географический диктант пройдет в Москве 22 ноября
Фото: Москва 24/Максим Денисов
Международная просветительская акция Русского географического общества "Географический диктант" пройдет в Москве 22 ноября. Мероприятие начнется в 12:00 на Белорусском вокзале, сообщила пресс-служба Российских железных дорог.
В Санкт-Петербурге площадкой станет Финляндский вокзал. Диктант также можно будет написать в центрах содействия мобильности РЖД. Для слабовидящих участников подготовят специальные бланки с увеличенным шрифтом, рассказали в компании.
Мобильными площадками для проведения диктанта станут поезда дальнего следования и туристические поезда. В их числе:
- поезд № 102 "Премиум" Москва – Адлер;
- поезд № 922 "Зимняя сказка" Москва – Великий Устюг – Кострома – Москва;
- поезд на маршруте Мурманск – Санкт-Петербург;
- "Рускеальский экспресс";
- "Уральский экспресс".
В этом году "Географический диктант" пройдет в обновленном формате. Теперь вместо 40 вопросов участникам предложат 30. Первые 10 проверят базовые знания по географии, а остальные 20 потребуют логики, эрудиции и образного мышления.